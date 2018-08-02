سقط قتلى وجرحى، يوم الخميس، جراء سقوط قذائف على أحياء بمدينة حلب.

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وذكرت وكالة (سانا) ان " 3 مدنيين قتلوا واصيب 6 آخرين بجروح جراء سقوط عدة قذائف أطلقها إرهابيون على منطقة جمعية الزهراء السكنية على الأطراف الغربية للمدينة في حي حلب الجديدة".

وجاءت الحادثة عقب 3 ايام على مقتل شخصين واصابة 6 مدنيين بجروح جراء سقوط قذيفتين على حي الحمدانية ومشروع 3000 شقة في مدينة حلب.

وكان 5 مدنيين أصيبوا بجروح ووقعت أضرار مادية في المنازل والسيارات في الثالث من الشهر الماضي نتيجة سقوط قذيفة على أحد المنازل في حي حلب الجديدة.

وتتعرض عدة احياء في مدينة حلب، والخاضعة لسيطرة النظام، لسقوط قذائف بين فترة وأخرى، تؤدي لسقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.