انتهت مشاورات مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، بشأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، دون التوصل لنتيجة أو اتفاق.

وقالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، التي تترأس بلادها مجلس الأمن الدولي لشهر آب، "علينا الاعتراف بأن هناك اختلافات في مجلس الأمن حول مسألة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكن هذا لم يكن مفاجأة لكم أو لأي شخص آخر".

واشارت الى ان مجلس الأمن يواصل "التمسك بمبدأ الحظر الكامل على استخدام الأسلحة الكيميائية".

وتبنت الدول الأعضاء في منظمة "حظر الاسلحة الكيماوي" ، في 28 حزيران، مشروع قرار بريطاني يقضي بتفويض المنظمة بمهمة تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية التي وقعت في سوريا، رغم معارضة سوريا وروسيا وإيران لهذا القرار.

وتواجه الحكومة السورية اتهامات متكررة من قبل عدة دول غربية لاسيما الولايات المتحدة بشن هجمات باستخدام اسلحة كيماوية في عدة مناطق بسوريا، الامر الي نفته دمشق، مؤكدة انه جرى إتلاف الترسانة الكيميائية بعد انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013.