تجددت المظاهرات في مدينة النجف جنوب العراق يوم الاربعاء، المطالبة باستقالة الحكومة المحلية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات.

وقال احد المتظاهرين لقناة "ار تي" إن "التظاهرة انطلقت من مدينة الكوفة لتكون رسالة للسياسيين بأن مدينة علمية مثل الكوفة ولها تاريخ وشهدت أحداثا تاريخية سابقة، لن تكون بعيدة عن الوقوف بوجه الحكومة المحلية التي لم تقم بواجباتها".

وندد المتظاهرون "بسوء تقديم الخدمات وانتشار الفساد، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب لكل مناطق المحافظة".

من جهته أعلن مجلس محافظة النجف عن عقده جلسة استثنائية يوم غد الخميس لمناقشة مطلب المتظاهرين باستقالة الحكومة المحلية.

وقال مدير إعلام محافظة النجف محمد الخزاعي إن "رئاسة محافظة النجف تسلمت مذكرة احتجاج من المتظاهرين تطالب باستقالة الحكومة المحلية، وعلى هذا الأساس ستناقش الحكومة المحلية هذا المطلب".

وتعتبر محافظة النجف واحدة من المحافظات التي تتظاهر منذ عام 2015 للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد وإعادة الأموال المسروقة لخزينة الدولة العراقية.

وشهد جنوب العراق منذ أكثر من اسبوعين احتجاجات ضخمة، بسبب البطالة والفساد و تردي مستوى الخدمات ، ترافقت مع اعمال عنف اسفرت عن سقوط جرحى.