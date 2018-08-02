أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، مباحثات مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف، كل على حدا، في سنغافورة، حول عدة ملفات على رأسها سوريا.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة (الاناضول)، ان لافروف التقى بجاويش اوغلو ، حيث جرى بحث "التطورات الإقليمية لاسيما الملف السوري".

وجاء هذا اللقاء على هامش الاجتماع الـ 51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في سنغافورة من 1 إلى 4 آب الجاري.

كما التقى لافروف وزير خارجية ايران في سنغافورة وتم بحث عدة ملفات منها الازمة السورية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن "ظريف ولافروف التقيا في سنغافورة واجريا محادثات كان أهمها العلاقات الثنائية وخاصة التعاون الاقتصادي والقضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني وبحر قزوين والتطورات في سوريا".

ويأتي اللقاء عقب صدور البيان الختامي للدول الضامنة ( تركيا – روسيا- ايران)، خلال لقاء سوتشي بروسيا، الذي انعقد اواخر الشهر الماضي، وتضمن عدة بنود اهمها دعوة دول العالم الى مساعدة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية وبدء المحادثات لعودة النازحين واللاجئين، و استكمال جهود بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري بما فيها قضية المعتقلين.

ومن المقرر ان تستضيف مدينة اسطنبول في أيلول قمة دولية ، حيث سيتم مناقشة الوضع الحالي في سوريا.

وتعد روسيا وإيران وتركيا من البلدان الضامنة لعملية أستانا في سوريا.

وعقدت في الفترة الاخيرة سلسلة لقاءات في جنيف واستانا، ضمت وفود من الدول الضامنة والمعارضة السورية والنظام، وسط خلافات على قضايا لاسيما مصير الرئيس بشار الاسد، بينما تعتبر الحكومة أن الموضوع غير مطروح للبحث.