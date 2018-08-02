الجيش السوري يخسر أمام المريخ السوداني في ذهاب البطولة العربية للأندية اخبار الرياضة شارك

خسر فريق الجيش أمام المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام زغرتا في بيروت بذهاب دور ال 32 من البطولة العربية للأندية.

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الجيش تقدم أولا عبر محمد أرناؤوط في الدقيقة 22 وأدرك المريخ التعادل في الدقيقة 32 عبر محمد عبد الرحمن يوسف من ركلة جزاء واضاف هدفه الثاني في الدقيقة 35 بواسطة مجيد سومانا لينتهي الشوط الاول بتقدم المريخ بهدفين لهدف.



وفي الشوط الثاني عزز المريخ تقدمه بهدف ثالث احرزه محمد يوسف في الدقيقة 59 وافتقد الجيش الفاعلية في هجماته واعتمد على المرتدات مع تعزيز منطقته الدفاعية ومرت الدقائق دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بفوز المريخ بثلاثة أهداف لهدف.



وسيلتقي الفريقان مجددا الأربعاء القادم في مباراة الإياب على ملعب المريخ في السودان على أن يتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى دور 16 للبطولة. سيريانيوز

2018-08-02 04:48:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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