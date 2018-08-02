أعلنت السلطات الروسية، يوم الخميس، استعادة الجيش النظامي السيطرة بشكل كامل على الحدود السورية الأردنية، مشيرة الى انها ستنشر عناصر من الشرطة العسكرية في هضبة الجولان المحتلة.

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و نقلت وكالة (إنترفاكس) للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن "الشرطة العسكرية ستنتشر في هضبة الجولان وتقيم 8 مواقع للمراقبة لتجنب أي استفزازات محتملة هناك".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، ان "القوات المسلحة السورية، بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية، دمرت بشكل كامل، تشكيلات "داعش" و"جبهة النصرة"، وسيطرت على أراضي محافظات السويداء، ودرعا والقنيطرة".

وبحسب "هيئة الأركان" الروسية، فان العمليات القتالية في جنوب غرب سوريا جرت فقط ضد تنظيمي "داعش" و"النصرة" ، أما مناطق المعارضة المعتدلة تشهد المصالحة.

واشارت الى ان "مسلحي المعارضة المعتدلة جنوب غربي سوريا، يعرض عليهم إما العفو أو المغادرة مع عائلاتهم إلى إدلب".

وشنّ الجيش النظامي عملية عسكرية في الجنوب، منذ 19 الشهر الماضي،، حيث تمكن من تحرير مناطق عديدة من فصائل معارضة ، حيث اضطر مسلحي درعا لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس، أما القنيطرة فتم التوصل لاتفاق تسوية بشأنها بعدما شهدت حملة عسكرية.