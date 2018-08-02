فاز آرسنال على تشيلسي، بركلات الترجيح، بنتيجة (6-5)، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

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أحرز أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، هدف البلوز بالدقيقة 5، فيما سجل لاكازيت التعادل، في الدقيقة 93.



وشهدت الدقيقة 4، أولى الفرص الخطيرة في المباراة، بعد مجهود كبير من الشاب كالوم هودسون، الذي مرر إلى سيسك فابريجاس، ليسدد الإسباني تسديدة صاروخية، أبعدها بيتر تشيك إلى ركلة ركنية.



وتمكن أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، من تسجيل الهدف الأول، بعدما نفذ فابريجاس الركلة الركنية في الدقيقة 5، ليودعها مدافع البلوز في المرمى.



ونجح الشاب هودسون، في مراوغة هيكتور بيليرين، ظهير أيمن آرسنال، داخل المنطقة، في الدقيقة 13، ليتعرض للعرقلة ويحصل على ركلة جزاء، نفذها الإسباني ألفارو موراتا، وأنقذها حارس الجانرز، بيتر تشيك، بالدقيقة 15.



وواصل موراتا، مسلسل إهدار الفرص، بعد إضاعته لهدف محقق بالدقيقة 24، بعد تمريرة من بين المدافعين عن طريق هودسون، لينفرد الإسباني ويسددها بالقدم اليسرى، ليتصدى لها تشيك.



ومن عرضية نيلسون، في الدقيقة 93، نجح لاكازيت في تسجيل هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي منحت آرسنال الفوز.