سورية تحصد المركز الثالث في بطولة غرب آسيا لكرة السلة لفئة 15 عاماً اخبار الرياضة شارك

أحرز منتخب سورية لكرة السلة لفئة تحت 15 عاما المركز الثالث في بطولة غرب آسيا في إيران بمشاركة منتخبات الأردن ولبنان وإيران والعراق.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحقق منتخبنا المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الأردني في الجولة الأولى بنتيجة 64/56 نقطة قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام نظيره اللبناني بنتيجة 48/96 نقطة بينما فاز في الجولة الثالثة على نظيره العراقي بنتيجة 75/24 نقطة وخسر مباراته الرابعة والأخيرة اليوم أمام منتخب إيران بنتيجة 31/103/ نقاط .

مثل منتخبنا اللاعبون محمود خان طومان وأحمد محمود وأغيد الخاني وجعفر أحمد وعبد الإله الحموي وعدي حمد ومهاب أبو النصر وبشر عدل وليث كيال وغطفان فنصه وجاد قدسيه ومحمد عجاج. سيريانيوز 2018-08-02 04:14:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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