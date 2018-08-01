قررت 5 فصائل عسكرية من "الجيش الحر" في الشمال، يوم الاربعاء، الاندماج تحت اسم “الجبهة الوطنية للتحرير”.

وذكر بيان صادر عن الفصائل المندمجة أنها "تؤيد عقد مؤتمر وطني جامع لأطياف الثورة".

وينضوي التشكيل الجديد المعلن عنه على فصائل" الجبهة الوطنية للتحرير"، جبهة "تحرير سوريا"، ألوية "صقور الشام"، "جيش الأحرار"، "تجمع دمشق".

وكانت فصائل؛ "فيلق الشام"، و"جيش النصر"، و "جيش إدلب الحر"، و"الفرقة الساحلية الأولى"، و"الفرقة الساحلية الثانية"، و"الفرقة الأولى"، و"الجيش الثاني"، و"جيش النخبة"، و"شهداء داريا الإسلام"، و"لواء الحرية"، و"الفرقة 23" انضمت إلى "جبهة التحرير الوطنية" أواخر أيار الماضي.

واتجهت الأنظار إلى إدلب في الأيام الماضية بعد الانتهاء من ملف الجنوب السوري، والحديث عن نية قوات النظام بدعم روسي بدء عملية عسكرية في الأيام المقبلة، ماحدا بالفصائل المعارضة في الشمال السوري الى تشكيل جيش جديد لمواجهة قوات الجيش النظامي، فيما اعلنت "هيئة التفاوض" انها تتعاون مع تركيا لتفادي معركة عسكرية في إدلب.