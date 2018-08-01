أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، عن عودة نحو 600 ألف نازح سوري إلى محافظة دير الزور، خلال الأشهر العشرة الماضية.

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ونقلت وكالة (نوفوستي) عن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في الوزارة، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف قوله ان "التقدم في إنعاش منشآت البنية التحتية في المحافظة سمح بعودة حوالي 600 ألف من سكانها إلى ديارهم خلال الأشهر العشرة الماضية".

واشار الضابط الروسي الى ان " سلطات محافظة دير الزور نجحت في إنجاز عدد من المشاريع الرامية إلى إعادة الحياة في القرى والبلدات المحررة من المسلحين، إلى طبيعتها".

وكانت الحكومة السورية تعهدت سابقا باعادة الخدمات الى محافظة دير الزور والبدء بمشاريع تنموية.

وكانت مساحات واسعة من محافظة دير الزور خاضعة تحت سيطرة تنظيم "داعش"، منذ عام 2014، الا انه خسرها بعد حملات عسكرية شنها الجيش النظامي، بدعم من الطيران الروسي من جهة، والمقاتلين الاكراد، المدعومين من التحالف من جهة اخرى.