قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، يوم الثلاثاء، انه لا يوجد حديث حول شن عملية عسكرية في محافظة ادلب، ضد فصائل المعارضة.

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واشار لافرينتيف، في تصريح للصحفيين، نشرته وسائل اعلام روسية، الى ان "الموضوع الذي الجميع يتكلم عنه، موضوع العملية المحتملة في إدلب.. الآن ليس هناك ولا يمكن أن يكون هناك حديث عن عملية هجومية واسعة في إدلب".

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة بشار الجعفري اعلن، امس الثلاثاء، انه سيتم استعادة إدلب عبر عملية عسكرية إذا لم يتحقق ذلك بالمصالحات.

وأكد المسؤول الروسي "استعداد موسكو لدعم جهود المعارضة السورية المعتدلة في دحر الإرهابيين في المنطقة إذا احتاجت لذلك»،

واضاف لافرينتيف أن "موسكو تدعو المعارضة السورية المعتدلة بالتعاون مع تركيا لحل مشكلة تنظيم "جبهة النصرة" في محافظة إدلب ".

واتجهت الأنظار إلى إدلب في الأيام الماضية بعد الانتهاء من ملف الجنوب السوري، والحديث عن نية قوات النظام بدعم روسي بدء عملية عسكرية في الأيام المقبلة، ماحدا بالفصائل المعارضة في الشمال السوري الى تشكيل جيش جديد لمواجهة قوات الجيش النظامي، فيما اعلنت "هيئة التفاوض" انها تتعاون مع تركيا لتفادي معركة عسكرية في إدلب.

وتمثل روسيا وتركيا وإيران الدول الضامنة لاتفاقات إقامة منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب الموقعة في إطار عملية أستانا لتسوية الأزمة السورية عام 2017.

وشكلت إدلب المحاذية لتركيا خلال السنوات الأخيرة وجهة لعشرات الآلاف من المسلحين والمدنيين الذين تم إجلاؤهم من مناطق عدة كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة أبرزها مدينة حلب والغوطة الشرقية لدمشق.