أعلنت وزارة التعليم العالي يوم الأربعاء، أسماء الناجحين في المقاعد الدراسية المقدمة من الجامعات العراقية لمرحلة الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في مختلف الاختصاصات المتوافرة لديها للعام الدراسي 2018-2019.

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وبينت الوزارة في إعلان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أنه يحق للطلاب الناجحين في المنح التقدم بطلب استنكاف في موعد أقصاه 5-8-2018 وإلا يحرم الطالب من التقدم إلى باقي إعلانات التبادل الثقافي للعام الدراسي الحالي والأعوام القادمة.

وكانت الوزارة أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي عن تقديم 10 مقاعد دراسية لمرحلة الدراسات العليا في الجامعات العراقية.

ويلتزم الجانب العراقي بإعفاء المقبولين من الأجور الدراسية ورسوم التسجيل وتوفير الإقامة لهم في السكن الجامعي بينما يلتزم الطالب في حال قبوله بنفقات السفر ذهابا وإيابا وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقا .

ويشار إلى أن القبول النهائي للطالب السوري مرتبط حصرا بموافقة الجهة المعنية في جمهورية العراق.