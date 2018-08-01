روما يضرب برشلونة برباعية بكأس الابطال الدولية الودية اخبار الرياضة شارك

سقط برشلونة الاسباني امام روما الايطالي 2-4 الاربعاء في ارلينغتون الاميركية في اطار الكأس الأبطال الدولية في كرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وفي ارلينغتون، تعرض العملاق الكاتالوني لسقوط مدو امام فريق العاصمة الايطالية، بعد ان افتتح جولته الاحد بفوز صعب على توتنهام بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما في القوت الاصلي 2-2.



وسجل البرازيليان رافيينا الكانتارا (7) ومالكوم المنتقل حديثا من بوردو الفرنسي (50) هدفي برشلونة، وستيفان الشعراوي (35 و78) وبريان كريستانتي (83) والارجنتيني دييغو بيروتي (86 من ركلة جزاء) اهداف روما.



ويلتقي برشلونة الذي اشرك مدربه ارنستو فالفيردي 21 لاعبا في المباراة وغاب عنه ابرز نجومه، الاحد مع ميلان الايطالي في آخر مبارياته الودية في هذه الجولة الاميركية. سيريانيوز 2018-08-01 10:44:47 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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