تعرضت سيرينا وليامز، الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، لأسوأ هزيمة في مسيرتها، حيث خسرت 1-6 و0-6 أمام البريطانية جوهانا كونتا، في الدور الأول لبطولة سان هوزيه للتنس.

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وخاضت سيرينا مباراتها الاولى منذ خسارتها الشهر الماضي في نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الاربع الكبرى، امام الالمانية انجليك كيربر.



وبدت صاحبة 23 لقبا في بطولات "الغراند سلام" والفائزة بـ 72 دورة في مسيرتها كلاعبة محترفة التي جمعت فيها زهاء 86 مليون دولار اميركي، بعيدة كليا من مستواها.



وكانت سيرينا، المصنفة سادسة في الدورة، كسبت المواجهة الاولى مع كونتا 6-2 و6-3 في ربع نهائي بطولة استراليا عام 2017.



وارتكبت سيرينا، الفائزة باللقب ثلاث مرات (2011 و2012 و2014)، 25 خطأ مباشرا في المباراة، وقالت "اعتقد بأنها (كونتا) لم تلعب بنفس المستوى قبل 18 شهرا. وهذا شيء جيد بالنسبة لها" في اشارة الى اللقاء الوحيد سابقا بينهما في بطولة استراليا المفتوحة.



وتأني خسارة سيرينا بعد اكثر من شهر على اطلاقها شكوى مما اعتبرته تمييزا ضدها من قبل لجنة الكشف على المنشطات، معتبرة ان الاخيرة افرطت في طلب عينات منها للكشف عليها.



وكانت كونتا التي حققت 17 ضربة رابحة مع تسعة اخطار مباشرة فقط ونسبة نجاح 83% في الارسال الاول، توجت بطلة للدورة في 2016 بفوزها على فينوس وليامس، الشقيقة الاكبر لسيرينا.



وتواجه اللاعبة المصنفة اولى في بريطانيا في الدور الثاني الاميركية الاخرى صوفيا كينين الفائزة على البارغويانية فيرونيكا سيبيدي رويغ.