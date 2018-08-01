أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، يوم الاربعاء، مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الهجرة البريطانية كارولين نوكس، في العاصمة عمان، حول قضية توطين عناصر "الخوذ البيضاء" المعروفة باسم منظمة "الدفاع المدني".

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وشدد الصفدي، خلال اللقاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على «عملية إعادة توطين 422 مواطناً سورياً، كان الأردن سمح بمرورهم عبر اراضيه لفترة محددة، بينما تستكمل إجراءات إعادة توطينهم».

من جهتها، وضعت الوزيرة البريطانية وزير الخارجية الأردني بصورة الخطوات التي تتخذها بلادها لاستكمال إجراءات التوطين في الوقت الذي اتفق عليه.

واستقبل الاردن، الشهر الماضي، اول دفعة من أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" وأسرهم والبالغ عددهم 422، ، أتوا عبر إسرائيل ، كبادرة إنسانية، على أن يعاد توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا، في عملية دانتها الحكومة السورية، واعتبرتها "اجرامية" نفذتها إسرائيل وأدواتها.

وجاءت عملية اجلاء عناصر المنظمة، عقب مباحثات أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها الغربيين بخصوص مصير المتطوعين التابعين للمنظمة، وإمكانية اجلائهم الى دول غربية لحمايتهم من الخطر، لاسيما بعدما استعاد الجيش النظامي مساحات واسعة من الأراضي من قبضة مجموعات مسلحة معارضة.