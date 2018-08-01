أعلن (المرصد السوري لحقوق الانسان)، يوم الاربعاء، عن مقتل عدد من الضباط السوريين أحدهم برتبة عميد، في كمين نفذه تنظيم "داعش" في منطقة الضمير بالقلمون الشرقي.

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في تصريح لوكالة (فرانس برس)، "لم يتضح إذا كان منفذو الكمين قد جاؤوا من البادية أم كانوا متوارين على شكل خلايا نائمة".

وأسفر الكمين، وفقاً للمرصد، عن مقتل "4 عسكريين من القوات السورية 3 منهم ضباط أحدهم برتبة عميد، في منطقة الضمير ".

و تقع المنطقة التي قتل فيها العسكريون، على مقربة من البادية التي تمتد على مساحة مترامية من وسط سوريا حتى الحدود مع العراق.

وكان للتنظيم تواجد في منطقة ، قبل تمكن فصائل المعارضة من استعادة السيطرة عليها، الا انه في عام 2018، سيطر الجيش النظامي على المنطقة بعد اخراج المسلحين مع عائلاتهم إلى الشمال السوري.