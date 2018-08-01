فاز مانشستر يونايتد، على ريال مدريد (2-1) الأربعاء، في المباراة الودية التي جمعتهما في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية.

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وفي مدينة ميامي الاميركية، سجل التشيلي الكسيس سانشيز (18) والاسباني اندير هيريرا (27) هدفي يونايتد، والفرنسي كريم بنزيمة (45+3) هدف ريال مدريد.



وانهى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مبارياته في هذه المسابقة التي تجمع افضل الاندية الاوروبية خلال جولاتها الاستعدادية للموسم الجديد ويغيب عنها معظم لاعبي الصف الاول لاسيما بعد المونديال الروسي، فيما سيواجه ريال مدريد الاحد يوفنتوس الايطالي قبل ان يختتم جولته الاميركية بلقاء روما الاربعاء.



وخاض المدرب البرتغالي الساعي الى قيادة فريق "الشيطاين الحمر" الى لقب اول منذ 2013، معظم مباريات هذه الجولة في غياب 12 لاعبا اساسيا، وانهى مبارياته امام 61141 متفرجا على ملعب هارد روك ستاديوم بفوز قد ينسيه الخسارة المذلة امام مواطنه ليفربول ومدربه الالماني يورغن كلوب 1-4 الاحد الماضي.



وينطلق الدوري الانكليزي في العاشر من الشهر الحالي حيث ستكون المباراة الافتتاحية لوصيف بطل الموسم الماضي في مواجهة بطل الموسم قبل الماضي ليستر سيتي، في حين يفتتح الفريق الملكي البطولة الاسبانية بقيادة مدربه الجديد ومدرب المنتخب سابقا جولين لوبيتيغي في 19 منه ضد خيتافي.



وافتتح يونايتد التسجيل بعد لعبة ثلاثية بدأها هيريرا الى الايطالي ماتيو دارميان ومنه الى سانشيز الذي اكملها في الشباك (18).



وخاض الحارس الدولي الاسباني دافيد دي خيا مباراته الاولى مع يونايتد بعد مشاركته في المونديال، على غرار البرازيلي فريد المنتقل من شاختار دانييتسك الاوكراني مقابل نحو 52 مليون جنيه، وقدم مستوى جيدا.



في المقابل، سقط لوبيتيغي الذي خلف الفرنسي زين الدين زيدان بعد ان تعاقد سرا مع ريال مدريد عشية انطلاق مونديال 2018 في روسيا في 14 حزيران، ففقد فورا منصبه على رأس الادارة الفنية لمنتخب اسبانيا، في الاختبار الاول مع فريق العاصمة.