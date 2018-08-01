أنهى توتنهام هوتسبير مشاركته في الكأس الدولية للأبطال بالانتصار على ميلان (1-0) الأربعاء، بولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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كانت الكفة متقاربة في الشوط الأول، وكانت أفضل لقطاته، تسديدة بالرأس من لاعب ميلان، باتريك كوتروني، في الدقيقة 27، تصدى لها الحارس ميشيل فورم.



وأفلح توتنهام، في التقدم، في الدقيقة 47، بتسديدة محكمة من اللاعب جرجس كيفين إنكودو.



وأهدر لوكاس أنتونيلي في الدقيقة الأخيرة، فرصة ذهبية لإحراز هدف التعادل لميلان، بعد تمريرة من نيكولا كالينيتش، لينتهي اللقاء بانتصار توتنهام هوتسبير، بهدف نظيف.

واختتم توتنهام مبارياته في هذه المسابقة الدولية التي تجمع افضل الاندية الاوروبية خلال جولاتها الاستعدادية للموسم الجديد، فيما يلعب ميلان مباراته الاخيرة الاحد مع برشلونة الاسباني.