قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن 300 مسلح وأفراد عائلاتهم غادروا بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة، عبر معبر أوفانيا، باتجاه منطقة خفض التوتر بإدلب.

وقال مدير مركز المصالحة، العقيد فلاديمير زالوزني، في تصريحات صحيفة, بأن المسلحين خرجوا في إطار الشروط المتفق عليها، ومن بينها أن يحتفظ كل مسلح ببندقيته ومعها ثلاثة مخازن فقط.

وفي نفس السياق نقلت وسائل إعلام سورية، أن آخر دفعة للرافضين للتسوية مع الحكومة السورية، غادرت بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر نشطاء أن الهلال الأحمر السوري أرسل قافلة مساعدات غذائية تتألف من 23 حافلة، مشيرين إلى أنه من المقرر أن يتم توزيع هذه المساعدات على بلدات نبع الصخر والقصيبة والمعلقة وغدير البستان.

ويأتي دخول المساعدات هذه في إطار اتفاقات المصالحة الوطنية التي تم توقيعها بين فصائل المعارضة بمحافظة القنيطرة وقوات الجيش السوري.

وكان مندوب سورية الدائم في الامم المتحدة بشار الجعفري قال أن سورية "تشجع بقوة" عمليات المصالحة المحلية لافتا إلى أن عمليات المصالحة "لا تشمل التنظيمات الإرهابية" المدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية وإذا عادت إدلب عبر هذه المصالحات فهذا "أمر جيد" وإلا "فمن حق الجيش السوري استعادتها عبر عملية عسكرية".

وشكلت إدلب المحاذية لتركيا خلال السنوات الأخيرة وجهة لعشرات الآلاف من المسلحين والمدنيين الذين تم إجلاؤهم من مناطق عدة كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة أبرزها مدينة حلب والغوطة الشرقية لدمشق.

سيريانيوز