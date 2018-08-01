قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ان القوات الإيرانية انسحبت لـ85 كيلومترا من مواقعها السابقة في الجنوب السوري برعاية روسيا بغية عدم إزعاج قيادة إسرائيل.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

رسالة الرئيس الأسد للجيش " أنتم مدرسة في الوطنية والتضحية"

قال الرئيس بشار الأسد، يوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى لـ73 لتأسيس الجيش "أن الجيش العربي السوري مدرسة في الوطنية والتضحية ويحطم الحلقة تلو الأخرى في المشروع الصهيوأمريكي".

وأضاف الرئيس الأسد في كلمة وجهها عبر مجلة “جيش الشعب” إلى القوات المسلحة أن "الجيش العربي السوري هو درع الوطن الحصين في مواجهة أعاصير الشر والعدوان ويحطم الحلقة تلو الأخرى في المشروع الصهيوأمريكي الذي يستهدف الجميع دونما استثناء".

وتابع "يا رجال العزة والسيادة والكرامة.. أحييكم تحية الفخر والاعتزاز وأهنئكم في عيدكم الثالث والسبعين.. عيد الجيش العربي السوري وأنتم تنتقلون من إنجاز إلى إنجاز أكبر ومن نصر إلى آخر في مواجهة الإرهاب الممنهج وداعميه إقليمياً ودولياً مؤكدين أنكم الرجال حماة الوطن ودرعه الحصين في مواجهة أعاصير الشر والعدوان وملاحقة فلول الإرهابيين وهم يتساقطون تحت أقدامكم ويولون الأدبار أمام عزمكم وإرادتكم وإصراركم على تطهير كل شبر من أرضنا الحبيبة من رجسهم وآثامهم".

وتابع الرئيس الأسد: "بفضل تضحياتكم وبطولاتكم وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من أمن واستقرار في معظم المناطق… فمن حمص إلى تدمر وحلب فالقلمون ودير الزور والغوطة الشرقية والغربية وبادية دير الزور وغيرها من المدن والأرياف والمناطق التي استعصى فيها الإرهابيون مدة من الزمن مدعومين بالسلاح والعتاد والمال والماكينة الإعلامية المأجورة لكنهم أرغموا في نهاية المطاف على الخروج مذلولين مدحورين".

وختم الرئيس الأسد كلمته بقوله "الرحمة والخلود لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء القريب لجرحانا الأبطال.. والعزة والفخر لذويهم الشرفاء الصابرين.. وإننا لعلى موعد مع النصر قريب.. وكل عام وأنتم بخير".

وتمكن الجيش النظامي من تحرير مساحات شاسعة من الأراضي السورية من قبضة الفصائل المسلحة المعارضة و التنظيمات المتشددة في مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" و "جبهة النصرة" في حين تتجه الأنظار إلى ادلب شمال سوريا مع توارد أنباء عن استعداد الجيش لشن عملية عسكرية في أيلول المقبل.

وتشهد سوريا منذ آذار عام 2011 اندلاع حروب أهلية راح ضحيتها مئات الآلاف من القتلى و المفقودين و المصابين و أدت إلى تهجير الملايين داخل البلاد و خارجها وسط تردي الأوضاع الأمنية و الاقتصادية.