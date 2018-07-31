قال عضو "الائتلاف الوطني" المعارض ياسر فرحان، يوم الثلاثاء، أن "على روسيا أن تمارس الضغط على سوريا لإطلاق سراح المعتقلين".

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وأضاف في لقاء أجرته معه وكالة (سبوتنيك) الروسية، حول أبرز النقاط التي ستركز عليها المعارضة السورية في اجتماع أستانا أن المعارضة ناقشت مع الأطراف الدولية موضوع اللجنة الدستورية وأرسلوا اللمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديميستورا قوائم بالمرشحين للجنة وهذا الموضوع يحتاج لتحديد آلية عمل هذه اللجنة وضمان أن تكون متسقة مع قرار مجلس الأمن 2254".

وأضاف "نحن سنسمع الإجابات من السيد دي ميستورا حول تصوره لهذه اللجنة وآلية عملها وسنقيم بعد ذلك ماهية النقاط الإيجابية وما هي النقاط التي سندخل في نقاشات أخرى معمقة بخصوصها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف سنستطيع أن نضع دستور في ظروف ليس فيها استقرار ؟".

وتابع بقوله "الدستور الجديد يجب أن يتم الاستفتاء عليه بشكل حر ونزيه من قبل الشعب السوري، مشكلتنا لا تكمن في الدستور فقط بل في الأجهزة الأمنية ووجود نظام لا يحترم الدستور، وعلى روسيا أن تمارس الضغط الكافي من أجل أن تقوم سوريا بإطلاق سراح المعتقلين."

وأكد فرحان بأن "وفد المعارضة قدموا إلى اجتماع أستانا لاختبار جدية الأطراف الضامنة ومدى قدرتهم على تنفيذ التزاماتهم والضغط على النظام ليقوم بإطلاق سراح المعتقلين ووقف أعمال التعذيب والتصفية في المعتقلات وفق معايير القانون الدولي".

وقال "نحن سنمضي قدما لإطلاق سراح المعتقلين من خلال أتخاذ إجراءات عملية تقضي بتنفيذ بنود الاتفاقات التي تم توصل أليها خلال الجولات السابقة من خلال مجموعة العمل المشكلة".

وتابع "بدأ النظام بتسجيل المعتقلين في دوائر النفوس كوفيات دون أن يسلم الجثث ودون أن يقوم بإجراء تحقيق محايد من قبل جهة محايدة أيضا، وهذا يشكل خطر على مصير عشرات الآلاف من الموجودين بين المتظاهرين السلميين."

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه أعمال الجولة العاشرة من محادثات أستانا بشأن سوريا والمقامة في مدينة سوتشي الروسية، وتركز المحادثات على ملفات مكافحةِ الإرهاب والمعتقلين وعودة اللاجئين إلى وطنهم الأم، إلى جانب مسألة اللجنة الدستورية.

وعقدت وفود الدول الضامنة لاتفاق أستانا روسيا وإيران والنظام التركي اجتماعا مع دي ميستورا اليوم في سوتشي.

ووصف دي ميستورا، في وقت سابق الثلاثاء، نتائج مشاوراته مع ممثلي الدول الضامنة حول اللجنة الدستورية السورية، في مدينة سوتشي الروسية ، بأنها "مفيدة".

وكان وفد النظام السوري عقد أمس اجتماعين أحدهما مع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة والثاني مع الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف المبعوث الروسى الخاص إلى سوريا.

وشارك في الاجتماع إلى جانب وفود الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا وفد من الأمم المتحدة ووفد المعارضة والنظام، وسط غياب الجانب الأمريكي عن اللقاء.