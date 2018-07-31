سلمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الثلاثاء، 35 جثماناً لعسكريين قام تنظيم "داعش" بإعدامهم بما يعرف بمجزرة "اللواء 93" في عين عيسى في ريف مدينة الرقة.

وأفادت وكالة (سبوتنيك) الروسية، أن "قوات "قسد" احتفظت بتلك الجثامين منذ ذلك الحين، وتمت عملية التسليم عبر مدينة الطبقة جنوب" .

وأضافت أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) سلمت الجثامين بعد ظهر يوم الثلاثاء، ليتم نقلها بعد ذلك إلى مشفى حلب العسكري لإخضاعها لفحوص وتحليل للتعرف على هوياتهم".

ويأتي ذلك بعد أيام على اعلان لجنة إعادة الإعمار التابعة لما يسمى بـ "مجلس الرقة المدني" يوم الجمعة، عن انتشال نحو 1236 جثة من 3 مقابر جماعية في الرقة وغالبية الجثث تعود للمدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال ومسنين.

وتحوي الرقة عشرات المقابر الجماعية التي تضم رفات جنود سوريين ومدنيين.

وبدأت عمليات انتشال الجثث من المقابر الجماعية في عام 2018، بعد سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على مدينة الرقة من قبضة تنظيم "داعش" في تشرين الأول من العام الماضي 2017.

وكانت الرقة تحت سيطرة "داعش" بأكملها, منذ عام 2014، قبل أن يتم استعادتها في 2017 من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.

سيريانيوز