تنطلق ، مساء يوم الثلاثاء ، فعاليات معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب بنسخته الثلاثين تحت عنوان “مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني”.

و يشارك في المعرض الذي يستمر لغاية الحادي عشر من شهر آب المقبل أكثر من 200 دار نشر محلية وعربية وأجنبية فيما تصل نسبة الحسم على الكتب المعروضة إلى ما بين 25 و 40 بالمئة.

ويرافق المعرض برنامج ثقافي منوع يتضمن محاضرات وندوات وأمسيات شعرية وقصصية وحفلات توقيع كتب لشخصيات معروفة في عالم الفكر والسياسة والثقافة والأدب إضافة إلى مهرجان سينمائي لأحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما وتخصيص جناح كامل لكتب الأطفال.

وتم اختيار الفارابي كشخصية تاريخية يحتفى بها ضمن المعرض لهذا العام.

ويشار إلى أن الدورة الأولى من معرض “مكتبة الأسد للكتاب” انطلقت عام 1985 بعد عام من تدشين المكتبة، ليتوقف عام 2012 بسبب النزاعات الدائرة في سوريا، وإحجام دور النشر الأجنبية عن المشاركة بالدورة الـ 27 من المعرض.

وعاد المعرض في دورته الـ 28 عام 2016، تحت صفة “الرجعة”، بمشاركة 75 دار نشر أغلبها محلية، بالإضافة إلى مشاركة محدودة من دور نشر روسية وإيرانية ولبنانية، ليعاد فتحه كذلك في العام 2017 تحت صفة “الاستمرارية” بمشاركة وصفت بالأوسع عربيًا.

سيريانيوز