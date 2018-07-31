أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، عن عودة أكثر من 3 آلاف لاجئ سوري من لبنان إلى سوريا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وذكر بيان صادر عن مركز استقبال وتوزيع اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، نشرته وكالة (نوفوستي)، انه "بالمجمل وصل من لبنان منذ الـ18 من الشهر الجاري 3826 لاجئا، منهم 2846 شخصا عبر معبر زمراني و980 شخصا بشكل مستقل عبر معبر جديدة يابوس غير المجهز".

وتم نقل بضعة مئات من اللاجئين السوريين من مناطق بلبنان إلى سوريا خلال الفترة الماضية، عبر دفعات، في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع الحكومة السورية.

ويأتي ذلك في وقت تعمل موسكو مع نظرائها الغربيين بشأن عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث أرسلت فرق عمل الى لبنان والأردن وتركيا، لحل مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت، منذ ايام، عن افتتاح اول ممرين للاجئين السوريين القادمين من الأردن ولبنان، وذلك بعدما قررت، في 18 تموز،عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

ودعت الحكومة السورية مؤخراً المواطنين السوريين الذين غادروا بلادهم بسبب الحرب إلى العودة لوطنهم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق من "الإرهابيين".

ويستضيف لبنان اكبر عدد من اللاجئين السوريين، منذ بدء الازمة السورية، حيث تشتكي الحكومة اللبنانية باستمرار من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي.