سقط جرحى، جراء انفجار وقع ، يوم الاثنين، في قرية باسوطة بريف حلب الشمالي الغربي

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان دراجة نارية مفخخة انفجرت في قرية باسوطة جنوب مدينة عفرين، مما اسفر عن سقوط جرحى.

وبحسب مواقع كردية، نقلا عن مصادر من بلدة باسوطة، فان " فرقة الحمزات" هي من نفذت التفجير.

واشارت الى ان " فرقة الحمزات" على خلاف مع كافة المجاميع المسلحة الأخرى، حيث نشبت سابقاً معارك بينها وبين "أحرار الشرقية" في مدينة عفرين أدت إلى مقتل العديد في صفوف الطرفين.

و "فرقة الحمزات" هي جماعة معارِضة سورية منتسبة إلى "الجيش الحر"، دربت وجهزت من قبل الولايات المتحدة و‌تركيا كجزء من برنامج التدريب والتجهيز السوري لمحاربة تنظيم "داعش" في شمال غرب سوريا.

يشار الى ان الجيش التركي سيطر، بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر" على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين في 18 اذار الماضي، بعد أسابيع من حملة عسكرية بدأت في 20 كانون الثاني ضد المقاتلين الأكراد.