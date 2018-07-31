وصف الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الثلاثاء، نتائج مشاوراته مع ممثلي الدول الضامنة حول اللجنة الدستورية السورية، في مدينة سوتشي الروسية ، بأنها "مفيدة".

وقال دي ميستورا، في تصريح للصحفيين، "لقد انتهينا للتو من المشاورات بخصوص اللجنة الدستورية، لقد كان اجتماعا مفيدا".

من جهته، قال مصدر مطلع بالوفد الإيراني، بحسب وكالة (سبونتيك)، إن المبعوث الأممي إلى سوريا بحث مع "الدول الضامنة" معايير اختيار ممثلي الأطراف المختلفة باللجنة الدستورية، مشيرا الى أنه" قدم تقريرا حول القائمة غير النهائية للجنة".

وفي سياق متصل، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أنه "سيتم عقد مشاورات مع ممثلي الدول الضامنة حول اللجنة الدستورية السورية، في جينيف مطلع الشهر المقبل".

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف أعلن، يوم الاثنين، عن حدوث تقدم ايجابي فيما يخص مسألة اللجنة الدستورية السورية خلال اجتماع سوتشي .

ويجري العمل على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.

وتسلمت الامم المتحدة مؤخرا قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية والمعارضة

وانطلقت، يوم الاثنين، الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سوريا في مدينة سوتشي الروسية، بلقاءات ثنائية بين الوفود المشاركة.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب وفود الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا وفد من الأمم المتحدة ووفد المعارضة.