أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، يوم الاثنين، ان القمة الدولية التي ستستضيفها تركيا يمكن أن يؤدي إلى ظهور أفكار جديدة لحل الأزمة السورية.

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وقال بوغدانوف، في تصريحات للصحفيين، نشرتها وكالة (سبونتيك)، إن "روسيا تدعم تبادل الآراء النشط بشأن الأزمة السورية".

ومن المزمع أن تستضيف مدينة اسطنبول التركية في أيلول القادم قمة دولية بمشاركة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، حيث سيتم مناقشة الوضع الحالي في سوريا.

وفيما يخص موضوع اللاجئين السوريين، اعتبر بوغدانوف ان العقوبات الغربية المفروضة على سوريا "تعيق عودة النازحين الى بلادهم وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري".

وتعمل موسكو مع نظرائها الغربيين بشأن عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث أنشأت، في 18 تموز، مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

ودعت الحكومة السورية مؤخراً المواطنين السوريين الذين غادروا بلادهم بسبب الحرب إلى العودة لوطنهم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق من "الإرهابيين".