واصلت الوفود المشاركة في مؤتمر سوتشي حول تسوية الأزمة في سوريا، يوم الثلاثاء، اجتماعاتها، لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة (سانا) ان "وفد النظام، برئاسة بشار الجعفري، عقد اجتماعا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، في إطار الجولة العاشرة من محادثات أستانا المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية".

كما عقدت وفود الدول الضامنة لاتفاق أستانا روسيا وإيران والنظام التركي اجتماعا مع دي ميستورا اليوم في سوتشي.

ووصف دي ميستورا، في وقت سابق الثلاثاء، نتائج مشاوراته مع ممثلي الدول الضامنة حول اللجنة الدستورية السورية، في مدينة سوتشي الروسية ، بأنها "مفيدة".

وكان وفد النظام السوري عقد أمس اجتماعين أحدهما مع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة والثاني مع الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف المبعوث الروسى الخاص إلى سوريا.

وانطلقت، يوم الاثنين، الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سوريا في مدينة سوتشي الروسية.

وشارك في الاجتماع إلى جانب وفود الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا وفد من الأمم المتحدة ووفد المعارضة والنظام، وسط غياب الجانب الأمريكي عن اللقاء.