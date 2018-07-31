أجرت وزارة الدفاع الروسية، في ميناء مدينة طرطوس السورية استعراضا عسكريا كبيرا لقوات أسطولها في البحر الأبيض المتوسط بمناسبة عيد البحرية الروسية، بحضور ممثل عن الرئيس بشار الأسد.

وأفادت صحيفة (الوطن) المحلية ان " وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام ، وبتكليف من الرئيس بشار الاسد، شارك في الاحتفال الذي أقامته القطع والوحدات العسكرية الروسية العاملة في البحر المتوسط في حوض ميناء طرطوس بمناسبة عيد الأسطول البحري الروسي".

ونقل الوزير عزام تهنئة الرئيس الأسد إلى مقاتلي القوات البحرية الروسية بمناسبة عيدهم.‏

وشارك في الاحتفال عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بالإضافة إلى قائد القوات الروسية في سوريا وعدد من ضباط الجيش الروسي.‏

وأقامت القطع والوحدات العسكرية البحرية الروسية العاملة في البحر المتوسط عرضا بحرياً تخللته تحليقات جوية نفذتها المقاتلات والقاذفات الروسية.‏

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع في بيان أصدرته بهذا الخصوص، يوم الأحد، أن الاستعراض شاركت فيه غواصة الديزل الكهربائية "كولبينو"، وسفينة "كيلدين" للمهمات الخاصة، وطراد "توربينيست" البحري، وسفينتا "فيليكي أستيوغ" و"غراد سفيياجسك" الصاروخيتان الصغيرتان المزودتان بمنظومات الصواريخ المجنحة عالية الدقة من طراز "كاليبر"، وسفينة الإمداد الشاحنة "كيل-158".

وترافق الاستعراض البحري العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية تحليق لمجموعة من طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية العاملة في سوريا والمنتشرة في قاعدة حميميم.

وأوضحت الوزارة أن الطائرات المشاركة في الاستعراض هي قاذفات جبهة من طراز "سو-24 إم"، ومقاتلات قاذفة متعددة المهمات من طراز "سو-34"، ومقاتلات من نوع "سو-35 إس".

كما جرت في إطار الفعالية ذاتها على متن سفينة الخفر "سميتليفيه" مراسم خاصة لتقليد أوسمة عسكرية للبحارة الروس المشاركين في عمل الأسطول الروسي بالمنطقة.



