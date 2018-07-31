أصدرت الوفود المشاركة الى محادثات أستانا 10، في مدينة سوتشي الروسية، يوم الثلاثاء، مسودة البيان الختامي حول الأزمة السورية.

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وتضمن البيان الختامي، الذي نشرته وسائل اعلام، دعوة المشاركين دول العالم الى "مساعدة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية وبدء المحادثات لعودة النازحين واللاجئين".

وأكدت المسودة أيضاً اتفاق الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا، تركيا، إيران) على "استكمال جهود بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري بما فيها قضية المعتقلين".

كما أكدت المسودة وقوف الدول الضامنة "ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا والدول المجاورة".

وأكدت الوثيقة اتفاق الأطراف المجتمعة على "عقد اجتماع في تشرين الثاني"، دون تحديد مكانه.

وبدأت، يوم الاثنين، في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، جولة المحادثات العاشرة بـ"صيغة أستانا" حول سوريا.

وعقدت الجلسة بحضور وفود الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، والأمم المتحدة ووفدي الحكومة السورية والمعارضة، في حين رفضت واشنطن حضور اللقاء بصفة مراقب.