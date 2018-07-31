طمأنت روسيا إسرائيل بأنه لن يكون هناك أي تشكيلات عسكرية أجنبية لاسيما إيرانية أو حليفة لها، على الحدود السورية مع إسرائيل.

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وأكد السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف، على أثير القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، وجود اتفاق حول عدم انتشار قوات على حدود إسرائيل من الجانب السوري غير القوات النظامية للجيش السوري".

وشدد السفير على ان "الأولوية هي ضمان أمن إسرائيل، وهذا ليس مجرد كلام بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية".

لكن السفير فيكتوروف اعتبر طلب إسرائيل سحب القوات الإيرانية من جميع الأراضي السورية "غير واقعي في الظروف الحالية".

وجرت في الآونة الأخيرة سلسلة مباحثات ولقاءات بين المسؤولين الروس والإسرائيليين تركزت حول الوضع في جنوب غربي سوريا ومسألة التواجد الإيراني في البلاد.

واثارت التطورات في الجنوب السوري قلق إسرائيل من أن تؤدي إلى تمركز قوات إيرانية قرب حدودها، حيث دفعت بتعزيزات واسعة قرب الحدود تحسبا لاي طارئ، وسط ضغوطات اسرائيلية على روسيا من اجل العمل على إبعاد مقاتلين ايرانيين على حدودها مع سوريا.

وتشهد الاوضاع على الحدود بين سوريا واسرائيل توترات في الفترة الاخيرة، لاسيما عقب الحملة العسكرية في الجنوب السوري، حيث شنت إسرائيل في الفترة الأخيرة سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية سورية ، كما اعترضت عدداً من الطائرات القادمة من الاراضي السورية، وسط تهديدات من قبل مسؤولين اسرائيليين بالتصدي لأي محاولة لانتهاك حدود بلادهم.