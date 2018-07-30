كشف مدير المؤسسة العامة للاسكان، ان هناك شركة روسية تختص في مجال البناء تسعى لتنفيذ مشاريع بناء مشتركة في ريف دمشق.

وقال مدير المؤسسة العامة للإسكان، سهيل عبد اللطيف، لصحيفة "الوطن"، ان "هناك مباحثات تجريها المؤسسة مع شركة "ستروي إكسبورت ميدل إيست" الروسية بشأن إمكانية القيام باستثمارات مشتركة في المناطق، التي تقع ضمن ملكية المؤسسة، والقيام بمشروعات سكنية عبر مبدأ التنفيذ السريع للأبنية".

واشار الى انه "تم خلال اجتماع المؤسسة بوفد من الشركة، مساء الأحد، بحث الرؤية الفنية المقدمة من الشركة الروسية لتنفيذ مشروع سكني لمصلحة المؤسسة في ضاحية قدسيا، وفي ضاحية الديماس في محافظة ريف دمشق".

واضاف ان "المؤسسة تقوم حاليا بدراسة العروض التي قدمتها الشركة الروسية".

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.

وخطت الحكومة السورية باتجاه تعزيز العلاقات مع عدة دول لاسيما روسيا وايران في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، داعية اياها للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، مؤكدة ان لهذه الدول الأولوية في تلك المشاريع.