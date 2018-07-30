أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، يوم الاثنين، عن حدوث تقدم ايجابي فيما يخص مسألة اللجنة الدستورية السورية خلال اجتماع سوتشي .

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ونقلت وسائل اعلام روسية عن مبعوث الرئيس الروسي قوله، في تصريح للصحفيين، ان " هناك اهتماما خاصا يولى في "أستانا 10" لمسألة اللجنة الدستورية، كاشفاً عن "حدوث تغييرات ايجابية في هذه المسألة".

ويجري العمل على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.

وتسلمت الامم المتحدة مؤخرا قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية والمعارضة

وفيما يخص موضوع اللاجئين السوريين،، أشار لافرينتييف إلى أن "عدد اللاجئين السوريين الذين تركوا بلادهم فرارا من الحرب منذ العام 2011 يصل حاليا إلى حوالي 6.7 ملايين شخص"، معتبرا أن "الناس السوريين يريدون الآن العودة إلى ديارهم، في ظل تقدم عملية إرساء الاستقرار في سوريا".

وشدد لافرينتييف على أن من "مصلحة الدول، بما في ذلك الأوروبية، مساعدة عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم من خلال خلق ظروف ملائمة لذلك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت، في وقت سابق الاثنين، أن حوالي 1.2 مليون مواطن سوري عادوا إلى منازلهم منذ بداية العملية الروسية في سوريا في ايلول عام 2015.

وشدد الدبلوماسي الروسي على ان عملية عودة السوريين يجب ان تكون "طوعية "، داعيا "لعدم عرقلة هذه العملية".

وتم نقل بضعة مئات من اللاجئين السوريين من مناطق بلبنان إلى سوريا خلال الفترة الماضية، عبر دفعات، في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وتعمل موسكو مع نظرائها الغربيين بشأن عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث أنشأت، في 18 تموز، مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

ودعت الحكومة السورية مؤخراً المواطنين السوريين الذين غادروا بلادهم بسبب الحرب إلى العودة لوطنهم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق من "الإرهابيين".

ولفت إلى أن مسألة اللاجئين السوريين يجري مناقشتها حاليا في سوتشي بما في ذلك مع ممثلي الأمم المتحدة وكذلك بين الدول الضامنة لعملية أستانا".

وانطلقت، يوم الاثنين، الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سوريا في مدينة سوتشي الروسية، بلقاءات ثنائية بين الوفود المشاركة.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب وفود الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا وفد من الأمم المتحدة ووفد المعارضة.

وتستمر اجتماعات سوتشي على مدى يومين، حيث يشهد اليوم الأول جلسات حوار مغلقة ثنائية وثلاثية، فيما يشهد اليوم الثاني جلسة عامة يتلى فيها البيان الختامي للمحادثات.