أصدرت وزارة التربية، يوم الاثنين، برنامج الامتحان العام لشهادة التعليم الأساسي الدورة الثانية الاستثنائية عام 2018 والذي يبدأ اعتبارا من يوم الخميس يوم 9 الشهر المقبل.

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وقال مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي، في تصريح لوكالة (سانا)، أن الوزارة أعلنت في قرار لها سابقا عن "إجراء دورة استثنائية لشهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2018 للتلاميذ المسجلين في دورة هذا العام الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحان في مادة واحدة أو عدة مواد أو دورة امتحانية كاملة".

وحدد المرسوم 181 لعام 2013 حالة التلميذ الذي لم يتمكن من تقديم امتحاناته وفق الآتي.. في حالة وفاة أحد أفراد أسرته خلال مدة الامتحانات الوالدين والأخوة والأخوات حصرا.. في الحالات الاضطرارية القاهرة الخارجة عن إرادة التلميذ التي يقدرها مدير التربية ويوافق عليها وزير التربية.. في حالة المرض الشديد الذي يقتضي دخوله أحد المشافي مؤيدا بوثيقة تثبت وجوده فيها لمعالجة عاجلة بعد تصديق الصحة المدرسية.