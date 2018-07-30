أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الاثنين، ان بلاده تسعى للتوصل لتفاهم مع الدول الغربية بخصوص مسألة اللاجئين السوريين.

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ودعا لافروف، في كلمة أمام المشاركين في المنتدى الشبابي الروسي "ميدان المعاني" بمقاطعة فلاديمير (شرقي موسكو)، بحسب وكالة (تاس)، الى "الاتفاق على مبادئ ما مشتركة للعمل على حل مشكلة اللاجئين السوريين".

واشار لافروف الى انه ورئيس هيئة الأركان الروسية، فلاديمير غيراسيموف، ناقشا هذا الموضوع مع زملائهما الغربيين، أثناء زيارتهما إلى باريس.

وكان لافروف ناقش ملف اللاجئين السوريين أثناء تنقلاته الاخيرة الى كل من إسرائيل وألمانيا وفرنسا، الأسبوع الماضي.

وتعمل موسكو مع نظرائها الغربيين بشأن عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث أنشأت، في 18 تموز، مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

ودعت الحكومة السورية مؤخراً المواطنين السوريين الذين غادروا بلادهم بسبب الحرب إلى العودة لوطنهم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق من "الإرهابيين".