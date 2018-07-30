وقعت فصائل سورية مسلحة، يوم الاثنين، في العاصمة القاهرة، على اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، برعاية مصرية وبضمانات روسية.

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وجاء في نص بيان صادر عن الإعلام المصري، ان "عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة في شمال وشرق سوريا وقعت على الاتفاق برعاية مصرية، وبضمانة روسيا ، وبوساطة من جانب رئيس تيار الغد السوري، أحمد الجربا، وذلك استكمالا للجهود المصرية في تهدئة الأوضاع في سوريا".

وأوضح البيان أن الاتفاق شمل "المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين".

ووجه قادة فصائل المعارضة السورية، في ختام مشاركتهم في اجتماعات القاهرة، حسب البيان، "شكرهم للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للجهود التي يبذلها لحل الأزمة السورية ورفع المعاناة عن أبناء الشعب السوري".

وتم في 16 الشهر الماضي توقيع فصائل سورية مسلحة في الساحل السوري وريف حمص الشمالي، في العاصمة القاهرة، على اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، برعاية المخابرات العامة المصرية وبضمانة روسية من جهة، ورئيس "تيار الغد السوري" أحمد الجربا من جهة أخرى.