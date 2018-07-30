أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، عن إحباط هجوم جديد على قاعدتها العسكرية في سوريا حاولت شنه مجموعات مسلحة من مناطق سيطرتها بإدلب بواسطة طائرة مسيرة.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن قائد المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف قوله، ان " المسلحين أطلقوا طائرة مسيرة عن بعد باتجاه قاعدة حميميم الجوية في سوريا وتم تدميرها ".

واشار الى ان " عمليات إطلاق الطائرات المسيرة لاتزال مستمرة باتجاه قاعدة حميميم الروسية من قبل عناصر المجموعات المسلحة غير الشرعية من منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب".

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت، السبت، أنها قامت بتدمير طائرة بدون طيار اقتربت من قاعدة حميميم.

كما اعلنت قاعدة "حميميم" ، الأسبوع الماضي، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين دون طيار مجهولتي الهوية، حاولتا الاقتراب منها.

وسبق ان اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اسقاط طائرات بدون طيار مجهولة الهوية، في الفترة الاخيرة، حاولت الاقتراب من قاعدة حميميم.

وتواصل روسيا دعم النظام السوري، من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين، فيما لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.