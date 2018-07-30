أعلن مجلس الأمن القومي التركي، يوم الاثنين، انه قرر اتخاذ خطوات ملموسة بهدف تأمين مناطق "الإرهابيين" في سوريا.

واشار المجلس، في بيان، حسب مانقلته وكالة (الاناضول)، الى ان "هناك خطوات ملموسة ستتخذ في المناطق التي تنشط فيها منظمات إرهابية في سوريا لجعلها آمنة".

وتم خلال اجتماع المجلس التركيز على "مسألة سحب القوات المسلحة الكردية التابعة لـ"وحدات حماية الشعب" من منبج، والنظر في إجراءات إضافية لضمان الأمن في المنطقة والسيطرة عليها فضلا عن خطوات بشأن الإسراع في عملية عودة السكان المحليين إلى بيوتهم".

ولفت البيان الى ان المجلس "يتوقع أن يسهم الاتفاق التركي الأمريكي حول مدينة منبج شمال سوريا بصورة خاصة في عملية التسوية السورية".

ووافقت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ، في حزيران، على خارطة طريق بشأن مدينة منبج بريف حلب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، بعد نزع سلاحها، وتشكيل مجلس مدني.

ويرفض "مجلس منبج العسكري" إدارة الجانب التركي للمدينة ، معلناً عن رغبته في تسليمها للنظام السوري، مشيراً الى ان مباحثات تجرى مع النظام بخصوص هذا الملف.