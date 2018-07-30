بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الاثنين، هاتفيا، التسوية السورية مع رئيس "هيئة المفاوضات" المعارضة نصر الحريري.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية أنه "خلال الحديث تطرق الحريري، المقيم في الرياض للمشاركة في اجتماعات هيئة المفاوضات، إلى مسألة تطور الوضع في سوريا وحولها، بما في ذلك التسوية السورية على أساس القرار 2254، إضافة إلى مهام مكافحة الإرهاب وتأمين الظروف لعودة اللاجئين السوريين".

وأضاف البيان "من الجانب الروسي تم تأكيد الموقف المبدئي من جميع الجوانب المذكورة والمؤكد عليها، بأن المؤتمر الدولي حول سوريا بصيغة أستانا، الذي يعقد في مدينة سوتشي يومي 30-31 تموز الجاري، يقدم إطارا فعالا للمناقشة المحددة والاتفاق على جميع القضايا الحالية بالنسبة للسوريين، بدعم من الدول الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا".

وانطلقت، في وقت سابق من يوم الاثنين، الجولة العاشرة للمباحثات في صيغة "أستانا" انطلقت في سوتشي الروسية، وتستمر على مدى يومين. ويشارك فيها وفود الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا الاتحادية وإيران وتركيا) والأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة.

ويتوقع أن يركز اللقاء على النتائج الأخيرة "لعمليات مكافحة الإرهاب في سوريا"، إضافة إلى بحث الوضع الإنساني في البلاد، بما في ذلك حالة النازحين والمعتقلين.