دعا رئيس وزراء ولاية ساكسن ـ آنهالت الألمانية إلى ترحيل مزيد من طالبي اللجوء إلى سوريا "إذا توفرت الظروف".

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وقال رئيس وزراء الولاية الألمانية راينر هازلهوف، في حوار لصحيفة "ميتلدويتشن تسايتونغ" الألمانية، "علينا ترحيل مزيد من الأشخاص، بما في ذلك اتجاه سوريا إذا ما توفرت الشروط لذلك".

وجاء ذلك عقب أيام على مباحثات أجرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول الملف السوري، لاسيما مسألة اللاجئين.

ووصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.

وتعمل موسكو مع نظرائها الغربيين بشأن عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث أنشأت، في 18 تموز، مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

ودعت الحكومة السورية مؤخراً المواطنين السوريين الذين غادروا بلادهم بسبب الحرب إلى العودة لوطنهم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق من "الإرهابيين".