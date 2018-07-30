خصصت جامعات مصرية عدداَ من المنح والمقاعد الدراسية للطلاب السوريين خلال العام الدراسي المقبل 2018-2019.

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وبينت وزارة التعليم العالي، في اعلان لها ، نشرته وكالة (سانا)، ان" الجامعات المصرية قدمت 5 منح و20 مقعدا دراسيا للمرحلة الجامعية الأولى و45 منحة و15 مقعدا للدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” وذلك في مختلف الاختصاصات المتوفرة فيها ووفق معدلات القبول المعتمدة لديها".

وأشارت الوزارة إلى أن التزامات الجانب المصري لطلاب المنح فقط تتضمن" توفير السكن الجامعي وفق الإمكانيات المتاحة وراتب شهري 125 جنيها مصريا وإعطاء الطالب المستجد منحة شهر لمرة واحدة عند وصوله ومنحة شهر واحد سنويا لقاء ثمن الكتب الدراسية المقررة وإعفاءه من الرسوم الدراسية باستثناء الرسوم مقابل الخدمات والتي تدفع بالجنيه المصري أسوة بالطلاب المصريين".

كما تتضمن التزامات الجانب المصري "تأمين علاج طبي في حالة المرض المفاجئ في المشافي العامة وصرف للطالب الذي أنهى دراسته بنجاح بدل تخرج عند العودة لوطنه يعادل منحة شهر".

ويبدأ تقديم الطلبات للراغبين بالاشتراك بمفاضلة هذه المنح والمقاعد الدراسية في مديرية النافذة الواحدة بالوزارة اعتبارا من يوم غد الاثنين ولغاية يوم الخميس 9-8-2018.

وكانت وزارة التربية والتعليم في مصر اعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، موافقتها على تجديد معاملة الطلاب السوريين معاملة المصريين.