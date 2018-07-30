اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الاثنين، ان رفض الولايات المتحدة الامريكية الدعوة التي وجهت لها حيال مشاركتها لقاء التسوية السورية في سوتشي ، بصفة مراقب،، يعد محاولة للتقليل من شأن صيغة أستانا.

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ونقلت وسائل اعلام روسية عن زاخاروفا قولها ان عدم حضور الجانب الامريكي لقاء سوتشي حول سوريا، يعد "امراً مؤسفاً"، علما أن "هناك تأكيدات تسمع من واشنطن دوما عن استعدادها للمساهمة في إطلاق العملية السياسية في سوريا"

وتابعت زاخاروفا "نرى في عدم رغبة الولايات المتحدة إرسال ممثليها إلى سوتشي، سعيا للتقليل من شأن صيغة أستانا والتشكيك في تنفيذ جهود الوساطة في تلك القضايا السورية التي ليس باستطاعة واشنطن وضعها تحت تحكمها".

وكانت روسيا وجهت دعوة لواشنطن للمشاركة في لقاء سوتشي، إلا أن الخارجية الأمريكية أعلنت، في 26 الجاري، أن واشنطن لن تشارك في مؤتمر سوتشي الخاص بالتسوية السورية.

وانطلقت، يوم الاثنين، الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سوريا في مدينة سوتشي الروسية، بلقاءات ثنائية بين الوفود المشاركة.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب وفود الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا وفد من الأمم المتحدة ووفد المعارضة.

وتستمر اجتماعات سوتشي على مدى يومين، حيث يشهد اليوم الأول جلسات حوار مغلقة ثنائية وثلاثية، فيما يشهد اليوم الثاني جلسة عامة يتلى فيها البيان الختامي للمحادثات.

ويتوقع أن يركز اللقاء على تطورات الوضع الميداني، إضافة إلى بحث الوضع الإنساني في البلاد، بما في ذلك حالة النازحين والمعتقلين.