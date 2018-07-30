دعا مجلس "سوريا الديمقراطية"، يوم الاثنين، جميع القوى السياسية للانخراط والانضمام إلى المسار السياسي، وذلك عقد لقاءات مع الحكومة السورية خلال زيارة أجراها وفد المجلس إلى دمشق.

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وذكر المجلس، في بيان، على موقعه الرسمي، انه "عقد أمس، اجتماعا موسعا لجميع القوى والأحزاب السياسية المنضوية في المجلس، بمقره في مدينة الدرباسية، وجرى مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بلقاء وفد المجلس مع الحكومة السورية في دمشق".

واعتبر المجلس ان الدعوة للانخراط في المسار السياسي تعد "أكثر قوة وتأثيرا في وضع نهاية للعنف والحرب، وإنقاذ البلاد والشعب السوري من الأزمة الراهنة".

وكان وفد من مجلس "سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لتنظيم "قوات سوريا الديمقراطية"، زار مساء الخميس دمشق لإجراء محادثات مع الحكومة السورية.

وتمخضت اللقاءات عن التوصل لعدة قرارات تضمنت تشكيل لجان على مختلف المستويات خاصة بتطوير الحوار والمفاوضات ، وصولا إلى وضع نهاية للعنف والحرب ، ورسم خارطة طريق تقود إلى سورية ديمقراطية لامركزية.

ويأتي الاتفاق ضمن سلسلة تفاهمات بين الاكراد والنظام السوري بدأت قبل نحو شهرين عقب زيارات متكررة لممثلين عن النظام إلى قادة "الوحدات الكردية" في القامشلي والحسكة.

وتداولت انباء في وقت سابق بتكثيف الاتصالات بين أكراد سوريا ودمشق لبحث ترتيبات تتعلق بمستقبل المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية.

وكان النظام اعلن مؤخرا استعداد الجيش شن عملية عسكرية لاستعادة مناطق خاضعة تحت سيطرة "قسد" ، في حال رفضها الحوار، إلا أن "مجلس سوريا الديمقراطية" أبدى استعداده للتفاوض مع دمشق بلا شروط.