انطلقت، يوم الاثنين، الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سوريا في مدينة سوتشي الروسية، بلقاءات ثنائية بين الوفود المشاركة.

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وذكرت وكالة (سانا) ان "وفد النظام الى الجولة العاشرة من محادثات استانا ، برئاسة بشار الجعفري، عقد اجتماعا في مدينة سوتشي مع الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرينتييف المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا"..

كما عقد الوفد الروسي برئاسة لافرينتييف اجتماعا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دى ميستورا في إطار اللقاءات الثنائية بين وفود الدول الضامنة لعملية استانا (روسيا وايران وتركيا) والوفود الأخرى المشاركة.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب وفود الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا وفد من الأمم المتحدة ووفد المعارضة.

وتستمر اجتماعات سوتشي على مدى يومين، حيث يشهد اليوم الأول جلسات حوار مغلقة ثنائية وثلاثية، فيما يشهد اليوم الثاني جلسة عامة يتلى فيها البيان الختامي للمحادثات.

ويتوقع أن يركز اللقاء على تطورات الوضع الميداني، إضافة إلى بحث الوضع الإنساني في البلاد، بما في ذلك حالة النازحين والمعتقلين.

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا 9 اجتماعات حول سوريا، كان آخرها في 14 و15 أيار الماضي وأكدت الدول الثلاث الضامنة في ختامه التزامها الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.