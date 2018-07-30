لقي شخصين اثنين حتفهما وأصيب 6 مدنيين بجروح يوم الاثنين، جراء سقوط قذيفتين على حي الحمدانية ومشروع 3000 شقة في مدينة حلب.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية أن المجموعات المسلحة في منطقة الراشدين في أقصى جنوب غرب مدينة حلب اعتدت بالقذائف على حيي الحمدانية مشروع 3000 شقة السكنيين المجاورين ما تسبب بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

وأشارت إلى أن وحدة من الجيش ردت على أماكن إطلاق القذائف برمايات دقيقة ما أدى إلى تدمير نقاط محصنة للمسلحين ومنصات لإطلاق القذائف.

وكان خمسة مدنيين أصيبوا بجروح ووقعت أضرار مادية في المنازل والسيارات في الثالث من الشهر الجاري نتيجة سقوط قذيفة على أحد المنازل في حي حلب الجديدة.

وتتعرض عدة أحياء في مدينة حلب، والخاضعة لسيطرة النظام، لسقوط قذائف بين فترة وأخرى، تؤدي لسقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.

سيريانيوز