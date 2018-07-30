قالت وكالة سبوتينك الروسية نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع" أن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد يناقش في سوتشي مع ممثلي الدول الضامنة إنشاء لجنة دستورية خلال الجولة العاشرة من المفاوضات السورية بصيغة أستانا في سوتشي، لكن خارج إطار "أستانا".

وقال المصدر للوكالة "ربما تعقد مباحثات منفصلة حول اللجنة الدستورية، لكن خارج إطار أستانا", موضحا بأن هذا "الأمر يعود لأسباب لوجيستية".

وتابع "كان من المقرر أن يعقد هذا اللقاء قريبا في جنيف، إلا أنه سيكون أكثر ملائمة عقد اللقاء المذكور في سوتشي، نظراً لحضور جميع المشاركين هنا.

ووصل مستشار المبعوث الأممي، فيتالي نعومكين، المشرف عن روسيا على قضية تشكيل اللجنة السورية الدستورية على مستوى الخبراء، إلى سوتشي.

يذكر أن الجولة العاشرة للمباحثات في صيغة "أستانا" انطلقت في سوتشي اليوم ، وتستمر على مدى يومين. ويشارك فيها وفود الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا الاتحادية وإيران وتركيا) والأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة.

سيريانيوز