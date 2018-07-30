أحرز الاميركي جون ايسنر المصنف اول لقب دورة اتلانتا الاميركية الدولية للمرة الخامسة في الاعوام الستة الاخيرة عندما تغلب على مواطنه راين هاريسون الثامن 5-7 و6-3 و6-4 في اعادة لنهائي العام الماضي.

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وكان ايسنر تغلب على هاريسون 7-6 (7-3) و7-6 (9-7) في المباراة النهائية لنسخة العام الماضي.



وظفر ايسنر (33 عاما) بلقب الدورة 3 مرات متتالية اعوام 2013 و2014 و2015 قبل ان يخسر نهائي 2016 امام الاسترالي نيك كيريوس، لكنه عاد للتتويج في عامي 2017 و2018.



وهو اللقب الثاني لايسنر هذا العام بعد دورة ميامي في نيسان الماضي، والرابع عشر في مسيرته الاحترافية.



ويقدم العملاق ايسنر (2,08 م) احد افضل مواسمه، وهو كان بلغ منتصف الشهر الحالي دور الاربعة في بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الاربع الكبرى، قبل ان يخرج على يد الجنوب افريقي كيفن اندرسون بعد مباراة ماراتونية استغرقت 6 ساعات و30 دقيقة.



وحقق ايسنر 21 إرسالا نظيفا في المباراة التي استغرقت ساعتين مقابل 10 لهاريسون الذي كان يسعى الى اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية بعد لقبه في دورة ممفيس الاميركية العام الماضي، علما بانه خاض رابع نهائي في مشواره حيث كان خسر امام كيريوس في المباراة النهائية لدورة بريزباين الاسترالية مطلع العام الحالي.



وفاز ايسنر في 31 مباراة في دورة اتلانتا منذ بداية مسيرته مقابل 4 هزائم فقط.