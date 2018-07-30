أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم المركز الاول في سباق جائزة المجر الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، التي اقيمت على حلبة هنغارورينغ.

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وتقدم هاميلتون على سائقي فيراري مطارديه المباشرين في صدارة الترتيب العام الالماني سيباستيان فيتل والفنلندي كيمي رايكونن.



وهو الفوز الثاني تواليا لهاميلتون والخامس هذا الموسم بعد اذربيجان واسبانيا وفرنسا والمانيا، والـ 67 في مسيرته الاحترافية فعزز موقعه في الصدارة برصيد 213 نقطة موسعا الفارق الى 24 نقطة بينه وبين فيتل، و67 نقطة امام رايكونن.



كما هي المرة السادسة التي يتوج فيها هاميلتون بلقب جائزة المجر الكبرى في مشواره الاحترافي.



ونجح هاميلتون الذي انطلق من المركز الاول في انهاء السباق في الصدارة التي سيطر عليها معظم فترات السباق ولم يتخل عنها سوى 13 لفة عندما دخل الى المرآب في اللفة السادسة والعشرين حيث خرج ثانيا خلف فيتل قبل ان يستعيدها بدخول الاخير الى المرآب في اللفة 39.



ولم يجد هاميلتون اي صعوبة في الفوز بالسباق خصوصا بعد خروجه من المرآب لانه استفاد كثيرا من مساندة زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي صمد امام سائقي فيراري حتى اللفة 65 اي قبل 5 لفات من النهاية حيث تمكن فيتل ورايكونن من تخطيه دون ان يشكلا اي خطورة على البريطاني في المقدمة.