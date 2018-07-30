أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين أن حوالي 1.2 مليون مواطن سوري عادوا إلى منازلهم منذ بداية العملية الروسية في سوريا في ايلول عام 2015.



ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، عن وزارة الدفاع الروسية، تقريرا أشارت فيه إلى أن "حوالي 1.186 مليون مواطن سوري عادوا إلى منازلهم من مخيمات اللجوء والإقامة المؤقتة، منذ بداية العملية الروسية في سوريا في ايلول عام 2015".

وقامت روسيا منذ ذلك التاريخ، وبطلب من الرئيس بشار الأسد، بتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة" الإرهابيين في سوريا.

وعادت عدة دفعات من اللاجئين السوريين من لبنان طواعية في الاشهر الاخيرة, كما عاد الالاف من النازحين السوريين داخليا الى مناطقهم.

ويعيش اللاجئون في الدول المجاورة ظروفا انسانية سيئة, في وقت تنتقد المنظمات الدولية المجتمع الدولي لعدم تقديم العون للدول المضيفة للنازحين, فضلا عن اخفاقه في توفير التمويل الكافي للاحتياجات الإنسانية لهم.

ويقيم معظم اللاجئين السوريين الفارين من الصراع الدائر في سوريا في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا التي تستضيف عددا منهم يفوق عددهم في أي بلد آخر, إلى جانب حوالي 7.6 مليون سوري نازحين داخل سوريا.

وتعاني سوريا منذ آذار عام 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، اللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع في سوريا إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

سيريانيوز