بدأت يوم الاثنين الجولة العاشرة من محادثات أستانا التي تعقد في مدينة سوتشي الروسية بمشاركة وفد النظام ووفد المعارضة والدول الضامنة روسيا وتركيا وايران والمبعوث الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا.

وقالت وكالة سانا الرسمية أنه من المقرر عقد لقاءات بين وفود الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) والوفود المشاركة مشيرا إلى أن الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرينتييف المبعوث الروسي الخاص إلى سورية عقد اجتماعا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا.

وقالت وكالة سانا الرسمية أنه من المقرر عقد لقاءات بين وفود الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) والوفود المشاركة مشيرا إلى أن الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرينتييف المبعوث الروسي الخاص إلى سورية عقد اجتماعا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب وفود الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا وفد من الأمم المتحدة ووفد (المعارضة).

ويتوقع أن يركز اللقاء على النتائج الأخيرة لعمليات مكافحة الإرهاب في سوريا، إضافة إلى بحث الوضع الإنساني في البلاد، بما في ذلك حالة النازحين والمعتقلين.

ومن المخطط أن تبدأ أعمال "أستانا 10"، يوم الاثنين، بلقاءات مغلقة على مستوى الخبراء، على أن يليها اجتماع عام يوم الثلاثاء.

وكان الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اطلع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء على التحضيرات من اجل عقد المحادثات السورية المقبلة في مدينة سوتشي بروسيا.

وكانت العاصمة الكازاخستانية أستانا استضافت تسعة اجتماعات حول سورية كان آخرها في 14 و15 أيار الماضي وأكدت الدول الثلاث الضامنة في ختامه التزامها الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.

سيريانيوز